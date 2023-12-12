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Ракурс
США могут объявить о предоставлении 200 млн долл. военной помощи Украине во время визита Зеленского

США могут объявить о предоставлении 200 млн долл. военной помощи Украине во время визита Зеленского

12 дек 2023, 18:58
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США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже у вівторок, 12 грудня


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Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бебб з посиланням на посадовця США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11−12 грудня перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. Сьогодні він зустрічається з керівництвом Конгресу, згодом — з президентом Джо Байденом.

Мета візиту Зеленського — отримати додаткове фінансування України, а також військову допомогу на 2024 рік.

Источник: Ракурс


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