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США могут объявить о предоставлении 200 млн долл. военной помощи Украине во время визита Зеленского
США могут объявить о предоставлении 200 млн долл. военной помощи Украине во время визита Зеленскогоhttps://racurs.ua/n190276-ssha-mogut-obyavit-o-predostavlenii-200-mln-doll-voennoy-pomoschi-ukraine-vo-vremya-vizita.htmlРакурс
США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже у вівторок, 12 грудня
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Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бебб з посиланням на посадовця США.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11−12 грудня перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. Сьогодні він зустрічається з керівництвом Конгресу, згодом — з президентом Джо Байденом.
Мета візиту Зеленського — отримати додаткове фінансування України, а також військову допомогу на 2024 рік.
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