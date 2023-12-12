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США можуть оголосити про надання 200 млн дол. військової допомоги Україні під час візиту Зеленського

США можуть оголосити про надання 200 млн дол. військової допомоги Україні під час візиту Зеленського

12 гру 2023, 18:58
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США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже у вівторок, 12 грудня


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Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бебб з посиланням на посадовця США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11−12 грудня перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. Сьогодні він зустрічається з керівництвом Конгресу, згодом — з президентом Джо Байденом.

Мета візиту Зеленського — отримати додаткове фінансування України, а також військову допомогу на 2024 рік.

Джерело: Ракурс


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