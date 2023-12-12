США можуть оголосити про надання 200 млн дол. військової допомоги Україні під час візиту Зеленського

https://racurs.ua/ua/n190276-ssha-mojut-ogolosyty-pro-nadannya-200-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-pid-chas-vizytu.html

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США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже у вівторок, 12 грудня

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Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бебб з посиланням на посадовця США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11−12 грудня перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. Сьогодні він зустрічається з керівництвом Конгресу, згодом — з президентом Джо Байденом.

Мета візиту Зеленського — отримати додаткове фінансування України, а також військову допомогу на 2024 рік.