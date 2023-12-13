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Ракурс
Российские захватчики в ночь на 13 декабря совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Слово и Дело»

10 «шахедов» и 10 крылатых ракет уничтожили силы ПВО в ночь на 13 декабря (ИНФОГРАФИКА)

13 дек 2023, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши «шахеди» та ракети.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники типу «Shahed» рашисти запускали цієї ночі з району Балаклави (тимчасово окупований Крим).

Всього було зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА «Shahed-136/131», усіх їх знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БПЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», — зазначають у Повітряних силах.

Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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