10 «шахедів» та 10 крилатих ракет знищили сили ППО в ніч на 13 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190291-10-shahediv-ta-10-krylatyh-raket-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-13-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши «шахеди» та ракети.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що безпілотники типу «Shahed» рашисти запускали цієї ночі з району Балаклави (тимчасово окупований Крим).
Всього було зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА «Shahed-136/131», усіх їх знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Майже усі ворожі БПЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», — зазначають у Повітряних силах.
Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.
Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами, — вказано в повідомленні.