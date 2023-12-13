Російські загарбники в ніч на 13 грудня здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши «шахеди» та ракети.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники типу «Shahed» рашисти запускали цієї ночі з району Балаклави (тимчасово окупований Крим).

Всього було зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА «Shahed-136/131», усіх їх знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БПЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», — зазначають у Повітряних силах.

Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.