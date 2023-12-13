Еврокомиссия решила разморозить 10 млрд евро для Венгрии

https://racurs.ua/n190319-evrokomissiya-reshila-razmorozit-10-mlrd-evro-dlya-vengrii.html

Ракурс

Єврокомісія все ж вирішила розморозити 10 млрд євро для Угорщини.

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Ці кошти були заблоковані через проблеми із хабарництвом та верховенством права в країні. Відомо, що вчора угорський уряд ухвалив закон щодо незалежності судів, який вимагали в Євросоюзі.

Раніше Віктор Орбан обіцяв ветувати виділення 50 млрд євро Україні, якщо ЄС не розблокує фінансування його країни. Нагадаємо також, що вже завтра розпочнеться саміт, де піднімуть тему початку перемовин щодо вступу України в ЄС.

Наразі Угорщина блокує чотири ініціативи Євросоюзу щодо України:

50 млрд допомоги на 2024−2027 рр.;

20 млрд військової допомоги на 2024−2027 рр.;

500 млн військової допомоги у 2023 році;

початок переговорів про вступ до ЄС.

Після ретельної оцінки та кількох переговорів з урядом Угорщини Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які зобов’язалася вжити", дозволяючи виконавчій владі ЄС вивільнити кошти, йдеться в прес-релізі Єврокомісії. — Це означає, що частина фінансування політики згуртованості більше не буде заблокована, і тому Угорщина може почати вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро.

Politico пише, що уряд Орбана був втягнутий у давню суперечку з Брюсселем, який заморозив мільярди коштів ЄС, призначених для Угорщини через занепокоєння щодо прав людини та верховенства права в країні.

У грудні 2022 року ЄК вирішила заблокувати близько 22 мільярдів євро з фондів згуртованості ЄС, які мають на меті допомогти біднішим країнам-членам ЄС інвестувати у свої економіки. Ці кошти значною мірою виплачуються як відшкодування грошей, витрачених національними урядами на внутрішні програми.

Тоді Єврокомісія встановила умови, які Будапешт має виконати, щоб отримати доступ до готівки. Це включало реалізацію низки заходів щодо зміцнення незалежності судової влади.

Відтоді влада Угорщини внесла деякі законодавчі зміни, щоб посилити роль і повноваження Національної судової ради — органу, який контролює адміністрацію угорських судів — і незалежності Верховного суду.

Цих змін було достатньо, щоб звільнити частину, але не всі заморожені кошти, оскільки Угорщині все ще потрібно здійснити інший набір реформ, пов’язаних із захистом прав людини та академічних свобод. Паралельно вона також очікує отримання 10,4 млрд євро грантів і дешевих позик від ЄС, для чого їй доведеться вжити низку антикорупційних заходів.