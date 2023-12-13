Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские ублюдки прикрываются украинскими военнопленными во время штурмов
Российские ублюдки прикрываются украинскими военнопленными во время штурмов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190318-rossiyskie-ubludki-prikryvautsya-ukrainskimi-voennoplennymi-vo-vremya-shturmov-video.htmlРакурс
«Радіо Свобода» отримало відео із дрона, на якому видно, як група військових армії росії веде трьох полонених вперед, а за їхніми спинами веде вогонь.
.
Виданню вдалося верифікувати відео і чітко визначити локацію, де відбувалися події. Утім, на прохання самих військових журналісти не вказали точного місця подій.
Ці кадри зняті з дрона ЗСУ в районі Роботиного у Запорізькій області, їх передали журналістам військові.
На ньому група російських солдатів веде поперед себе трьох полонених українських воїнів, а за їхніми спинами веде вогонь.
Вдалося встановити, що на цьому напрямку намагаються окупувати російські війська 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо відео підтвердиться, то «це буде пряме порушення Женевських конвенцій».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...