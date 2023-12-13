Російські виродки прикриваються українськими військовополоненими під час штурмів

https://racurs.ua/ua/n190318-rosiyski-vyrodky-prykryvautsya-ukrayinskymy-viyskovopolonenymy-pid-chas-shturmiv-video.html

Ракурс

«Радіо Свобода» отримало відео із дрона, на якому видно, як група військових армії росії веде трьох полонених вперед, а за їхніми спинами веде вогонь.

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Виданню вдалося верифікувати відео і чітко визначити локацію, де відбувалися події. Утім, на прохання самих військових журналісти не вказали точного місця подій.

Ці кадри зняті з дрона ЗСУ в районі Роботиного у Запорізькій області, їх передали журналістам військові.

На ньому група російських солдатів веде поперед себе трьох полонених українських воїнів, а за їхніми спинами веде вогонь.

Вдалося встановити, що на цьому напрямку намагаються окупувати російські війська 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо відео підтвердиться, то «це буде пряме порушення Женевських конвенцій».