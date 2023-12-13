В районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмів, місто не впало

https://racurs.ua/ua/n190317-v-rayoni-mar-yinky-rosiyany-nakopychuut-syly-dlya-podalshyh-shturmiv-misto-ne-vpalo-karta.html

Ракурс

На Мар’їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки.

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Відбито 11 атак, повідомив командувач напрямку «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він написав, що у районі Мар’їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій та продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста.

Оборона Мар’їнки триває, — стверджує Тарнавський.

Мар’їнка пала, — так український аеророзвідник повідомив про захоплення ворогом населеного пункту біля Донецька.

До Курахово — менше 14 км по прямій дорозі. Поля, посадки, хутір і невеличке село. Після Авдоса вони всі сили кинуть на прорив в напрямку Курахово-Вугледар. Майже впевнений, що саме тут буде наступний наступальний кулак орків. Скоро нас чекає «фортеця Курахово, — повідомив аеророзвідник Микола Ворошнов. Я дуже хочу помилятися. Але дійсно днями поїдемо підшукувати собі нові льотні точки. Водосховище, висоти. Можна буде бадатися з ордою, — йдеться в повідомленні.

В коментарях у воїна зауважили, що «Мар'їнка — там же 6−8 кварталів тримали останні пів року, а ти так пишеш наче її усю зразу захопили». На що Ворошнов зауважив:

Знайомі з тамтешньою системою оборони? Якщо так — маєте знати яке значення мали ці крайні квартали руїн.

Зазначимо, що Міноборони та Генштаб офіційно не повідомляли про втрату цього населеного пункту.

Що писали про Мар’їнку на Deep State