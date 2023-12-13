Ракурсhttps://racurs.ua/
В районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмів, місто не впало
В районі Мар’їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмів, місто не впало (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n190317-v-rayoni-mar-yinky-rosiyany-nakopychuut-syly-dlya-podalshyh-shturmiv-misto-ne-vpalo-karta.htmlРакурс
На Мар’їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки.
.
Відбито 11 атак, повідомив командувач напрямку «Таврія» Олександр Тарнавський.
Він написав, що у районі Мар’їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій та продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста.
Оборона Мар’їнки триває, — стверджує Тарнавський.
Мар’їнка пала, — так український аеророзвідник повідомив про захоплення ворогом населеного пункту біля Донецька.
До Курахово — менше 14 км по прямій дорозі. Поля, посадки, хутір і невеличке село. Після Авдоса вони всі сили кинуть на прорив в напрямку Курахово-Вугледар. Майже впевнений, що саме тут буде наступний наступальний кулак орків. Скоро нас чекає «фортеця Курахово, — повідомив аеророзвідник Микола Ворошнов.
Я дуже хочу помилятися. Але дійсно днями поїдемо підшукувати собі нові льотні точки. Водосховище, висоти. Можна буде бадатися з ордою, — йдеться в повідомленні.
В коментарях у воїна зауважили, що «Мар'їнка — там же 6−8 кварталів тримали останні пів року, а ти так пишеш наче її усю зразу захопили». На що Ворошнов зауважив:
Знайомі з тамтешньою системою оборони? Якщо так — маєте знати яке значення мали ці крайні квартали руїн.
Зазначимо, що Міноборони та Генштаб офіційно не повідомляли про втрату цього населеного пункту.
Що писали про Мар’їнку на Deep State
Окупанти захопили південну частину міста Мар’їнка, написали уранці 13 грудня аналітики DeepState:
Ворог підняв свої ганчірки на крайній хаті по вулиці Каштанова у Мар’їнці. І підняв він не просто триколор, а й червону ганчірку з серпом та молотом, ностальгуючи за Радянським Союзом. Ще один доказ, що це прямі нащадки червоної зарази, яку, як показала історична практика, треба винищувати.
Мар’їнка була окупована проросійськими силами ще у 2014 році, але вже 5 серпня того ж року була звільнена силами ЗСУ. У 2015 була доволі масована атака на місто, але завдяки управлінню найлегендарнішого командира в історії ДШВ Михайла Забродського, всі спроби були помножені на нуль.
З 24 лютого 2022 року відновилися важкі та кровопролитні бої за місто. За перші місяці артилерія стерла його з лиця землі. Коли в оборону стала 79 ОДШБр за підтримки батальйону 95 ОДШБр, ситуація в місті та околицях по суті стабілізувалася. Проте постійні атаки ворога періодично давали йому частковий успіх, вигризаючи квартал за кварталом.
У Мар’їнці був і свій «будинок Павлова», як колись в Сталінграді. В «центрі зайнятості» свого часу різні поверхи були або під контролем ЗСУ, або росіян.
Останні тижні динаміка сильно пішла на користь ворога. Це пов’язано із зимою, яка традиційно є звичнішою для атак у ворога, так і втомою оборонців, які як леви виконували свій обов’язок, — сказано у повідомленні аналітиків.
Загрузка...