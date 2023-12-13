Вибиті вікна, понівечені двори та незламні кияни - МВС показало наслідки нічного обстрілу столиці

https://racurs.ua/ua/n190316-vybyti-vikna-ponivecheni-dvory-ta-nezlamni-kyyany-mvs-pokazalo-naslidky-nichnogo-obstrilu.html

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Міністерство внутрішніх справ показало наслідки сьогоднішнього нічного обстрілу росії по Києву.

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Нагадаємо, що уламки збитої балістичної ракети впали у дворі багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. Постраждали 53 людини, 20 з них госпіталізували, в тому числі двох дітей.

Рятувальники продовжують працювати, а психологи надають фахову допомогу постраждалим. На місці розгорнуто три намети Червоного хреста, надано автобус для обігріву людей.

Біля пошкодженої багатоповерхівки тривають слідчі дії. Пізніше мешканцям квартир дозволять забрати необхідні речі. Вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

Після експертизи вирішуватимуть, який ремонт знадобиться житловому будинку і дитсадку, розташованому поруч.

На час ремонту багатоповерхівки міська влада забезпечить мешканців тимчасовим житлом, повідомив міський голова Кличко.

Також у цьому районі на проїжджій частині сталося пошкодження водопровідної мережі.

Унаслідок цього затоплено підвал будинку та підземний пішохідний перехід. На місця подій загалом було залучено понад 100 рятувальників та 22 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.