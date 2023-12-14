Госизмена Шуфрича – нардеп встретит Новый год в СИЗО

https://racurs.ua/n190337-gosizmena-shufricha-nardep-vstretit-novyy-god-v-sizo.html

Ракурс

Київський суд продовжив тримання під вартою нардепа Нестора Шуфрича на два місяці.

.

Депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ пробуде в СІЗО до 9 лютого, повідомив «Суспільному» його адвокат Олександр Тананакін. За його словами, захист готує апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили Шуфричу підозру в державній зраді.

Печерський суд Києва 10 листопада продовжив народному депутату Шуфричу запобіжний захід у виді тримання під вартою ще на два місяці.

Раніше правоохоронці оголосили підозру Шуфричу в державній зраді і провели у нього обшуки.