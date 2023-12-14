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Ракурс
Госизмена Шуфрича – нардеп встретит Новый год в СИЗО

Госизмена Шуфрича — нардеп встретит Новый год в СИЗО

14 дек 2023, 11:45
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Київський суд продовжив тримання під вартою нардепа Нестора Шуфрича на два місяці.


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Депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ пробуде в СІЗО до 9 лютого, повідомив «Суспільному» його адвокат Олександр Тананакін. За його словами, захист готує апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили Шуфричу підозру в державній зраді.

Печерський суд Києва 10 листопада продовжив народному депутату Шуфричу запобіжний захід у виді тримання під вартою ще на два місяці.

Раніше правоохоронці оголосили підозру Шуфричу в державній зраді і провели у нього обшуки.

Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", — зазначили в СБУ.

Источник: Ракурс


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