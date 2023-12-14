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Держзрада Шуфрича - нардеп зустріне Новий рік у СІЗО
Держзрада Шуфрича — нардеп зустріне Новий рік у СІЗОhttps://racurs.ua/ua/n190337-derjzrada-shufrycha-nardep-zustrine-novyy-rik-u-sizo.htmlРакурс
Київський суд продовжив тримання під вартою нардепа Нестора Шуфрича на два місяці.
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Депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ пробуде в СІЗО до 9 лютого, повідомив «Суспільному» його адвокат Олександр Тананакін. За його словами, захист готує апеляцію.
Раніше правоохоронці оголосили Шуфричу підозру в державній зраді.
Печерський суд Києва 10 листопада продовжив народному депутату Шуфричу запобіжний захід у виді тримання під вартою ще на два місяці.
Раніше правоохоронці оголосили підозру Шуфричу в державній зраді і провели у нього обшуки.
Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", — зазначили в СБУ.
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