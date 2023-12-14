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Ракурс
Виллу одесского военкома Борисова в Испании арестовали

Виллу одесского военкома Борисова в Испании арестовали (ФОТО)

14 дек 2023, 12:08
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У колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья. Слідчі ДБР спільно з місцевою поліцією провели там обшуки та вилучили документи.


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У грудні 2022 року Борисов купив на ім’я своєї матері будинок вартістю понад 4 млн євро, а у лютому 2023 року придбав офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро. Обидва об'єкти нерухомості розташовані в іспанському місті Марбелья, що у провінції Малага.

Віллу одеського воєнкома Борисова в Іспанії заарештували, фото - ДБР

Віллу одеського воєнкома Борисова в Іспанії заарештували, фото - ДБР

Після обшуків на віллу та офісне приміщення наклали арешт. Нагадаємо, Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн. У липні 2023 року його відправили під варту.

Раніше у Борисова та його сімʼї арештували землю на 2 га в Одеській області, два будинки, дві квартири та шість автівок, серед яких Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser і Porsche.

Віллу одеського воєнкома Борисова в Іспанії заарештували, фото - ДБР

Віллу одеського воєнкома Борисова в Іспанії заарештували, фото - ДБР

Источник: Ракурс


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