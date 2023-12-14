россия атаковала Украину ракетами «Кинжал». Фото:

https://racurs.ua/n190350-rf-udarila-kinjalami-po-ukraine-gde-gremeli-vzryvy.html

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Ракетний удар по Україні сьогодні, 14 грудня, завдала російська федерація.

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Сьогодні неодноразового по всій країні оголошували повітряну тривогу, яка була пов’язана зі зльотом винищувачів Міг-31К. Вдень було завдано удару ракетами «Кинджал» по Хмельницькій області. Про це перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Facebook.

За його словами, під час повітряної тривоги, яка тривала з 14.09 до 14.57, у Старокостянтинівській громаді Хмельницького району стався вибух. А під час наступної повітряної тривоги, яка тривала з 15.36 до 16.15, другий вибух прогримів у районі Миролюбненської ОТГ.

На місцях падіння ракет працюють відповідні служби. Наразі відомо, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Гучно було сьогодні й у столичному регіоні. Як повідомив у Facebook керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, повітряну тривогу сьогодні в області оголошували чотири рази. Київщина була атакована ракетами.

На щастя, постраждалих в регіоні немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти цивільної інфраструктури чи руйнувань внаслідок падіння уламків від збитих цілей.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по Старокостянтинову завдано удару аеробалістичною ракетою «Кинджал». Речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що повітряну тривогу оголосили приблизно о 14.09, а вже за 10 хвилин, близько о 14.20, на Хмельниччині був приліт.

Також він поінформував, що військові не інформуватимуть про наслідки роботи по «Кинджалах», даними куди вони влучили чи не влучили.

Нехай ворог сам робить висновки. Не будемо годувати їх інформацією, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, вночі 14 грудня росіяни понад шість годин поспіль тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару. Минулої ночі сили ППО збили 41 із 42 дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.