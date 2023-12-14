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Вночі росія шість годин атакувала Одещину "шахедами" - запустили 28 груп, ППО збила 41 БПЛА
Вночі росія шість годин атакувала Одещину «шахедами», ППО збила 41 БПЛА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190326-vnochi-rosiya-shist-godyn-atakuvala-odeschynu-shahedamy-ppo-zbyla-41-bpla-foto.htmlРакурс
Уночі сили ППО збили 41 із 42 дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.
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росія масовано атакувала Одещину ударними БПЛА, запустивши 28 груп. Більшість подолала приблизно 500 км дистанції від Балаклави до Ізмаїльського району Одещини. Атака тривала сім годин, — пише @war_monitor.
Офіційна інформація влади та Повітряних сил така: понад шість годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.
Відомо про 11 постраждалих, ППО збила 41 ціль. На Одещині через російський обстріл загорілася автівка і господарча споруда. Також пошкоджені 11 будинків. Через атаку постраждали 11 людей, з них три дитини. Усіх трьох дітей і двох дорослих ушпиталили. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення.
Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.
Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах. Два було знищено на Херсонщині, п’ять на Миколаївщині та 32 на Одещині. Тут ворог спрямував свої атаки як на обласний центр, так і на південь області — Подунав’я.
В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкодили понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки. Мер Одеси Геннадій Труханов вночі відвідав місце падіння уламків на гуртожиток в Одесі.
В Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Люди не постраждали.
Ракетний удар ворог завдав імовірно з ЗРК С-300 по Миролюбивці на Херсонщині, де зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії. Ракетний удар сягнув і Снігурівки на Миколаївщині. Обійшлось без суттєвих пошкоджень та постраждалих.
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