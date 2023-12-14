Вночі росія шість годин атакувала Одещину "шахедами" - запустили 28 груп, ППО збила 41 БПЛА

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Уночі сили ППО збили 41 із 42 дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.

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росія масовано атакувала Одещину ударними БПЛА, запустивши 28 груп. Більшість подолала приблизно 500 км дистанції від Балаклави до Ізмаїльського району Одещини. Атака тривала сім годин, — пише @war_monitor.

Офіційна інформація влади та Повітряних сил така: понад шість годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.

Відомо про 11 постраждалих, ППО збила 41 ціль. На Одещині через російський обстріл загорілася автівка і господарча споруда. Також пошкоджені 11 будинків. Через атаку постраждали 11 людей, з них три дитини. Усіх трьох дітей і двох дорослих ушпиталили. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення.

Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.