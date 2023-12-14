Апелляция отменила решение о закрытии дела «Роттердам+». Фото:

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Апеляційна палата Вищого антиконституційного суду скасувала рішення про закриття справи «Роттердам+".

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Апеляція ВАКС у четвер, 14 грудня, задовольнила клопотання прокурора щодо скасування рішення першої інстанції Антикорупційного суду щодо закриття цієї скандальної справи. Колегія суддів Апеляційної палати не зважила на доведеність факту закінчення максимально допустимих законом термінів досудового розслідування. Про це повідомлялося в трансляції судового засідання.

Адвокати сторони захисту заявили про те, що доводиться констатувати, що у правоохоронній системі знову відсутня правова визначеність. Раніше справу «Роттердам+" двічі закривали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але потім незмінно відкривалася головою САП чи іншими колегіями ВАКС. Таким чином, підготовче засідання у справі буде продовжено у першій інстанції ВАКС.

Нагадаємо, 9 жовтня Вищий антикорупційний суд закрив справу про збитки від формули «Роттердам+", а підставою для закриття стало те, що закінчився строк досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Загалом розслідування справи «Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили мільярди гривень, триває понад шість років — з березня 2017 року.