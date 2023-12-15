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россия в ночь на 15 декабря атаковала Украину «шахедами», фото: «Слово и Дело»
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей, — вказано в повідомленні.
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