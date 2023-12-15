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Ракурс
росія в ніч на 15 грудня атакувала Україну «шахедами», фото: «Слово і Діло»

14 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 15 грудня (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2023, 09:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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