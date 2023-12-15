росія в ніч на 15 грудня атакувала Україну «шахедами», фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n190363-14-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-15-grudnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.