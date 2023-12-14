НАТО відреагувало на падіння «Шахеда» в Румунії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190357-nato-vidreaguvalo-na-padinnya-rosiyskogo-shaheda-v-rumuniyi.html

Ракурс

Падіння російського дрона-камікадзе «Шахед» у Румунії прокоментували в НАТО.

.

У Північноатлантичному альянсі цей інцидент нічим не загрожував, бо падіння безпілотника не було наслідком навмисної атаки росіян. При цьому «рішуче засудили» атаки рф на цивільну інфраструктуру України та вздовж Дунаю. Про це виконувач обов’язків прес-секретаря НАТО Ділан Уайт 14 грудня повідомив у соціальній мережі X.

НАТО не має інформації, що вказує на якісь навмисні атаки росії проти союзників. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з румунською владою, — зазначив він.

Тим часом Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через падіння дрона. Відомство «висловило рішучий протест у зв’язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру».

Нагадаємо, вночі 14 грудня росіяни понад шість годин поспіль тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару. Минулої ночі сили ППО збили 41 із 42 дронів Shahed. Переважну більшість знищили над Одеською областю.

Один зі збитих російських безпілотників впав на території Румунії й залишив після себе вирву глибиною 1,5 м біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені. У повітряному просторі військові піднімали винищувачі F-17 та військові літаки Eurfighter.