Збитий "шахед" упав на територію країни НАТО

https://racurs.ua/ua/n190344-zbytyy-shahed-upav-na-terytoriu-krayiny-nato.html

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Збитий російський безпілотник впав на території Румунії, заявили в Міноборони країни. Уночі сили рф вчергове атакували портову інфраструктуру на Дунаї.

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Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною 1,5 м біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.

У повітряний простір Румунії підняли винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter. Через інцидент розпочато розслідування.

Відомство заявило про «можливу ймовірність» того, що це дрон росіян.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня відбулася багатогодинна атака росіян «шахедами» по Одеській області.

Під час атаки росії на Україну в небо підняли німецькі винищувачі, повідомляє Bild. Видання пише, що винищувачі Eurofighter підняли по тривозі через іранський дрон-камікадзе, який увійшов у повітряний простір Румунії.

Повідомляється, що пілоти винищувачів встановили зоровий контроль над випущеними росією безпілотниками, втім НАТО не надало наказ збити їх.

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли випущені рф дрони заходять у повітряний простір Румунії.

Зокрема, такі випадки трапляються коли ЗС росії намагаються вдарити по портовій інфраструктурі, яка знаходиться неподалік кордону з Румунією.

Ворог запускав дрони з вечора 13 грудня у декілька хвиль та з різних полігонів. На Одещині уламки збитих дронів пошкодили гуртожиток, автомобілі та житлові будинки. Внаслідок атаки поранення отримало 11 людей, серед яких три дитини. Також правоохоронці повідомляли про пошкодження припортової інфраструктури та декілька складських приміщень в Ізмаїльському районі.