Защитники Украины уничтожили более 343 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n190364-1090-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 343 тис. 890 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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