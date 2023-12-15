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Защитники Украины уничтожили более 343 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1090 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 дек 2023, 09:50
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 343 тис. 890 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 706 танків;
  • 10 тис. 654 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 99 одиниць артилерійських систем;
  • 920 одиниць РСЗВ;
  • 605 одиниць засобів ППО;
  • 324 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 226 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 608 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 189 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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