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Защитники Украины уничтожили более 343 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1090 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190364-1090-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 343 тис. 890 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 706 танків;
- 10 тис. 654 бойові броньовані машини;
- 8 тис. 99 одиниць артилерійських систем;
- 920 одиниць РСЗВ;
- 605 одиниць засобів ППО;
- 324 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 226 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 608 крилатих ракет;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 189 одиниць спеціальної техніки.
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