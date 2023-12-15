Захисники України знищили понад 343 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n190364-1090-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 343 тис. 890 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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