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Захисники України знищили понад 343 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

1090 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2023, 09:50
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 343 тис. 890 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 706 танків;
  • 10 тис. 654 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 99 одиниць артилерійських систем;
  • 920 одиниць РСЗВ;
  • 605 одиниць засобів ППО;
  • 324 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 226 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 608 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 189 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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