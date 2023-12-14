СБУ вразила понад 150 одиниць російської техніки рф за два тижні. Фото:

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Служба безпеки України продовжує знищувати російських ворогів на фронті.

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За два тижні бійці Центру спеціальних операцій «А» змогли вразити 153 одиниці ворожої техніки. Від ударних дронів спецслужби російську техніку не зуміли врятували ні імпровізовані «мангали», ні радіоелектронна боротьба. Про це 14 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Серед знищеного:

15 танків;

31 бойових броньованих машин;

10 артилерійських систем;

11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;

86 військових автомобілів.

Також бійці спецслужби знешкодили 95 російських дронів, спопелили комплекс спостереження «Муром», знищили човен, а також 39 вогневих позицій і 78 фортифікаційних споруд ворога. Крім того, було уражено три склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення «Азов» FPV-дроном знищила ворожий танк Т-80. Військові опублікували відео з моментом удару, який зняла камера БПЛА.