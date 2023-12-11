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FPV-дрон «Азова» знищив російський танк Т-80 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190251-fpv-dron-azova-znyschyv-rosiyskyy-tank-t-80-video.htmlРакурс
12-та бригада спеціального призначення «Азов» FPV-дроном знищила ворожий танк Т-80.
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Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці «Азова».
На відео показано момент удару, знятий на камеру дрона, а також наслідки влучання, в результаті якого танк спалахнув.
Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.
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