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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

FPV-дрон «Азова» знищив російський танк Т-80 (ВІДЕО)

11 гру 2023, 22:58
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12-та бригада спеціального призначення «Азов» FPV-дроном знищила ворожий танк Т-80.


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Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці «Азова».

На відео показано момент удару, знятий на камеру дрона, а також наслідки влучання, в результаті якого танк спалахнув.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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