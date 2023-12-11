Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190251-fpv-dron-azova-znyschyv-rosiyskyy-tank-t-80-video.html

Ракурс

12-та бригада спеціального призначення «Азов» FPV-дроном знищила ворожий танк Т-80.

.

Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці «Азова».

На відео показано момент удару, знятий на камеру дрона, а також наслідки влучання, в результаті якого танк спалахнув.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.