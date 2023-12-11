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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

FPV-дрон «Азова» уничтожил российский танк Т-80 (ВИДЕО)

11 дек 2023, 22:58
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12-та бригада спеціального призначення «Азов» FPV-дроном знищила ворожий танк Т-80.


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Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці «Азова».

На відео показано момент удару, знятий на камеру дрона, а також наслідки влучання, в результаті якого танк спалахнув.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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