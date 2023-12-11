Уничтожение окупантов, скриншот видео

https://racurs.ua/n190248-unichtojenie-rashistov-fpv-dronami-vozle-vodyanogo-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує знищення бійцями 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою FPV-дронів російських загарбників та ворожої техніки на околицях села Водяне Донецької області.

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На Фейсбук-сторінці бригади, де також опубліковане це відео, зазначається, що вже два місяці стримують активні ворожі штурми на Авдіївському напрямку.