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Уничтожение окупантов, скриншот видео
Уничтожение рашистов FPV-дронами возле Водяного показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190248-unichtojenie-rashistov-fpv-dronami-vozle-vodyanogo-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує знищення бійцями 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою FPV-дронів російських загарбників та ворожої техніки на околицях села Водяне Донецької області.
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На Фейсбук-сторінці бригади, де також опубліковане це відео, зазначається, що вже два місяці стримують активні ворожі штурми на Авдіївському напрямку.
Кожен день, цілодобово ворог кидає своїх на «експрес утилізацію», — зазначається в повідомленні. — Вони понесли колосальні втрати в техніці та живій силі, але навіть це не зупиняє їх намагання захопити наші землі. Штурм за штурмом, але фіналом кожної спроби буде поразка.
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