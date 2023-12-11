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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Расчет «Стугны» уничтожил колонну российской бронетехники в районе Марьинки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190243-raschet-stugny-unichtojil-kolonnu-rossiyskoy-bronetehniki-v-rayone-marinki-video.htmlРакурс
Українські військові з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПТРК «Стугна-П» знищили колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Розрахунок протитанкового комплексу ПТРК «Стугна-П» як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар’їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада, — зазначається в описі відео.
На відео, знятому з різних ракурсів, показано, як по ворожій бронетехніці завдаються удару, а також продемонстровано наслідки влучань.
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