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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Расчет «Стугны» уничтожил колонну российской бронетехники в районе Марьинки (ВИДЕО)

11 дек 2023, 18:58
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Українські військові з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПТРК «Стугна-П» знищили колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Розрахунок протитанкового комплексу ПТРК «Стугна-П» як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар’їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада, — зазначається в описі відео.

На відео, знятому з різних ракурсів, показано, як по ворожій бронетехніці завдаються удару, а також продемонстровано наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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