Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n190243-raschet-stugny-unichtojil-kolonnu-rossiyskoy-bronetehniki-v-rayone-marinki-video.html

Ракурс

Українські військові з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПТРК «Стугна-П» знищили колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.

.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Розрахунок протитанкового комплексу ПТРК «Стугна-П» як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар’їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада, — зазначається в описі відео.

На відео, знятому з різних ракурсів, показано, як по ворожій бронетехніці завдаються удару, а також продемонстровано наслідки влучань.