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Колонны разбитой вражеской техники и сплошные руины - новые фото из Авдеевки
Колонны разбитой вражеской техники и сплошные руины — новые фото из Авдеевкиhttps://racurs.ua/n190234-kolonny-razbitoy-vrajeskoy-tehniki-i-sploshnye-ruiny-novye-foto-iz-avdeevki.htmlРакурс
Колони розбитої ворожої техніки, суцільні руїни та звуки вибухів, які не стихають. Так сьогодні виглядає Авдіївка, де тривають важкі бої.
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Нові фото з Авдіївки опублікували в Інстаграм Костянтин та Влада Ліберови.
Вони так описали побачене та відзняте в місті та біля нього:
Майже щодня наші захисники відбивають ворожі штурми. Тактика взяти місто великими колонами провалилась, тож наразі ворог намагається атакувати малими групами. Схожу картину ми бачили в Бахмуті: місто тупо закидують «мʼясом».
Єдина дорога до міста — приблизно 1,5 км від ворога, тому, не дивлячись на сніг та ожеледицю, проносимось на високій швидкості. FPV-дронам байдуже на погодні умови, вони літають і вдень, і вночі, і в сніжну погоду.
Сніг остаточно зробив Авдіївку чорно-білою, причому чорних згорілих вщент будинків кожного дня стає все більше. Ми двічі терміново спускаємось у підвал: передають ракетну небезпеку та захід ворожої авіації. За декілька хвилин здалеку чуємо потужні вибухи, сьогодні бʼють не по нашому сектору, але в районі, де ми ховаємось, також жодної вцілілої будівлі.
Поля навколо міста — суцільне решето. Щільність артилерійських обстрілів по піхоті важко і страшно уявити. Втрати ворога на цьому напрямку колосальні, але проблема в тому, що вони не рахують людей. Скільки б не полягло — для них не буде забагато, вони продовжать перемелювати свій особовий склад об оборону міста, сподіваючись, що остання в якийсь момент в решті решт здригнеться.
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