Колонны разбитой вражеской техники и сплошные руины - новые фото из Авдеевки

Вони так описали побачене та відзняте в місті та біля нього:

Майже щодня наші захисники відбивають ворожі штурми. Тактика взяти місто великими колонами провалилась, тож наразі ворог намагається атакувати малими групами. Схожу картину ми бачили в Бахмуті: місто тупо закидують «мʼясом».

Єдина дорога до міста — приблизно 1,5 км від ворога, тому, не дивлячись на сніг та ожеледицю, проносимось на високій швидкості. FPV-дронам байдуже на погодні умови, вони літають і вдень, і вночі, і в сніжну погоду.

Сніг остаточно зробив Авдіївку чорно-білою, причому чорних згорілих вщент будинків кожного дня стає все більше. Ми двічі терміново спускаємось у підвал: передають ракетну небезпеку та захід ворожої авіації. За декілька хвилин здалеку чуємо потужні вибухи, сьогодні бʼють не по нашому сектору, але в районі, де ми ховаємось, також жодної вцілілої будівлі.

Поля навколо міста — суцільне решето. Щільність артилерійських обстрілів по піхоті важко і страшно уявити. Втрати ворога на цьому напрямку колосальні, але проблема в тому, що вони не рахують людей. Скільки б не полягло — для них не буде забагато, вони продовжать перемелювати свій особовий склад об оборону міста, сподіваючись, що остання в якийсь момент в решті решт здригнеться.