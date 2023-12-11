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Ракурс
Знищення окупантів, скріншот відео

Знищення рашистів FPV-дронами біля Водяного показали ЗСУ (ВІДЕО)

11 гру 2023, 21:25
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує знищення бійцями 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою FPV-дронів російських загарбників та ворожої техніки на околицях села Водяне Донецької області.


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На Фейсбук-сторінці бригади, де також опубліковане це відео, зазначається, що вже два місяці стримують активні ворожі штурми на Авдіївському напрямку.

Кожен день, цілодобово ворог кидає своїх на «експрес утилізацію», — зазначається в повідомленні. — Вони понесли колосальні втрати в техніці та живій силі, але навіть це не зупиняє їх намагання захопити наші землі. Штурм за штурмом, але фіналом кожної спроби буде поразка.

Джерело: Ракурс


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