Повітряні сили ЗСУ розкрили деталі атаки «Кинджалами». Фото:

https://racurs.ua/ua/n190359-udar-kyndjalamy-po-ukrayini-v-povitryanyh-sylah-rozkryly-detali-ataky.html

Ракурс

Ракетний удар із застосуванням ракет «Кинджал» завдали по Україні російські загарбники.

.

У четвер, 14 грудня, о 14.09 по всій території України оголосили повітряну тривогу через те, що винищувачі МіГ-31К злетіли з аеродрому «Саваслєйка» в росії. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет, а прильоти в районі Старокостянтинова в Хмельницькій області сталися вже о 14.20. Від моменту оголошення повітряної тривоги — до прильотів в центральній Україні минуло усього 10 хвилин. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За словами військових, росіяни сьогодні спрямували по Україні три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинджал». Винищувачі випустили їх з повітряного простору Тульської області рф у напрямку міста Київ та Старокостянтинова.

На Київщині ракетний підрозділ ППО збив один із «Кинджалів». Були влучання на Хмельниччині, але військові не стали їх коментувати.

Крім того, під час сьогоднішніх атак ворог імітував ракетні пуски системами радіоелектронної боротьби.

Втім, ми й надалі оперативно повідомлятимемо про напрямок руху усіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це «Кинджал» чи так звана фальш-ціль, — зазначили повітряники.

Нагадаємо, в Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що під час масштабної повітряної тривоги вибухи прогриміли в Старокостянтинівській громаді та в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району. Постраждалих та руйнувань не було зафіксовано.