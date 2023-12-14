Зеленський зустрівся з командуванням армії США в Європі. Фото: Зеленський у соцмережі X

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 грудня, перебуває у Німеччині з неоголошеним раніше візитом.

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У місті Вісбаден глава держави відвідав командуванням армії Сполучених Штатів Америки у Європі та Африці. З американськими офіцерами Зеленський обговорив роботу Групи сприяння безпеці України, забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування. Про це він повідомив у Telegram та соціальній мережі X.

Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги, — наголосив президент.

Глава держави також поспілкувався й з українськими військовими, які працюють у Німеччині. Ці офіцери координують постачання ЗСУ допомоги від союзників, готують, займаються питанням підготовки українських бійців на території країн-партнерів та обслуговування зразків техніки, наданої партнерами Україні.

Нагадаємо, з минулого тижня президент України Володимир Зеленський перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, Сполучених Штатах Америки та Норвегії. Сьогодні глава держави по відеозв’язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, а згодом прилетів до Німеччини.