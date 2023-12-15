Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно восстанавливается

На границе со Словакией восстанавливается движение грузовиков, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n190368-dvijenie-gruzovikov-na-granice-so-slovakiey-postepenno-vosstanavlivaetsya.html

Ракурс

На кордоні України зі Словаччиною поступово розблоковується рух вантажівок.

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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в’їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту припинення блокування станом на 09.00 сьогоднішнього дня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1 тис. 65 — перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Водночас на кордоні з Польщею залишаються заблокованими три пункти пропуску: Рава-Руська, Краківець та Шегині. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебувають близько 2,6 тис. вантажівок — найбільше на пункті пропуску Шегині.

Водночас на пункті пропуску «Ягодин», який розблокували у другій половині дня 11 грудня, спостерігається зростання потоку вантажівок.