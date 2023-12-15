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На кордоні зі Словаччиною розблоковується рух вантажівок, фото: «Суспільне»

Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується — ДПСУ

15 гру 2023, 11:57
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На кордоні України зі Словаччиною поступово розблоковується рух вантажівок.


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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в’їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту припинення блокування станом на 09.00 сьогоднішнього дня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1 тис. 65 — перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Водночас на кордоні з Польщею залишаються заблокованими три пункти пропуску: Рава-Руська, Краківець та Шегині. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебувають близько 2,6 тис. вантажівок — найбільше на пункті пропуску Шегині.

Водночас на пункті пропуску «Ягодин», який розблокували у другій половині дня 11 грудня, спостерігається зростання потоку вантажівок.

За вчорашній день цей напрямок перетнуло біля 1,2 тис. вантажних засобів в обидва боки, більше в напрямку України. Це ті показники, які були до блокування, до 6 листопада, — зазначив він. — В черзі перебуває ще досить велика кількість транспортних засобів, це 1,7 тис. на території Польщі в бік України.

Джерело: Ракурс


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