Місцева влада заборонила нове блокування кордону біля КПП Ягодин-Дорогуськ

https://racurs.ua/ua/n190324-misceva-vlada-zaboronyla-nove-blokuvannya-kordonu-bilya-kpp-yagodyn-dorogusk.html

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18 грудня польські перевізники вкотре хотіли заблокувати КПП «Ягодин-Дорогуськ». Але отримали заборону на проведення протесту від місцевої влади.

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Очільник польської громади каже, що подібні акції вдаряють не лише по водіях, а й по підприємцях. Перевізники через це вирішили подати скаргу до суду, повідомляє польське видання RMF 24.

Тепер перевізники хочуть звертатися до суду, а завтра планують подати додаткові заяви про протести у кількох місцях.

Раніше віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП) України, Володимир Балін, під час відкритої експертної дискусії «Уроки блокади. Як захистити західний кордон України» розповів про можливе відновлення блокади на КПП «Дорогуськ-Ягодин» до березня.

Польські перевізники мали намір, за його словами, подати нову заявку на протест, намічаючи його тривалість до 25 березня.

Експерт з питань практичного застосування митного законодавства в UA. CONSULTING Левко Прокіпчук під час дискусії зауважив, що війт гміни, який припинив 11 грудня блокування кордону у Дорогуську, є позапартійним.

У Рава-Руській та Корчовій дозвіл на акцію протесту давали війти від партії «Право і справедливість».