В Мелитополе партизаны взорвали грузовой поезд

https://racurs.ua/n190369-partizany-vzorvali-gruzovoy-poezd-v-melitopole-cns.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 15 грудня, Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що вказаний потяг:

щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо;

на зворотному шляху вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.

Завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що вибух стався о восьмій години ранку прямо під носом російських фсбшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники фсб, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що за 2023 рік це вже 11-та успішна диверсія на залізниці.