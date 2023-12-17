Минобороны рф заявило о массированной атаке дронов. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку дронів відбивали в російській федерації.

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Диктатура традиційно звинуватила українські Збройні сили в атаці БПЛА. Наліт дронів нібито стався у ніч на 17 грудня та вранці. Протиповітряна оборона росіян працювала на території трьох областей. Про це Міністерство оборони російської федерації повідомило у Telegram.

Зазначається, що вибухи гриміли над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Ворог стверджує, що нібито знищив та перехопив 37 БПЛА «літакового типу». Саму атаку режим путіна назвав «терористичною».

Однак влада Ростовської області заявила про знищення більшості дронів у районі Морозовська та Каменська. Тобто частину безпілотників таки не збили.

Диктатура вважає, що в Ростовській області безпілотники летіли на місцевий військовий аеродром. У Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний полк, а на аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Нагадаємо, 15 грудня в російському Курську прогриміла низка вибухів, а представники влади регіону пояснили ситуацію роботою ППО. Заявили про нібито збиття чотирьох дронів.

У в ніч у на 16 грудня Дмитрієвський та Залізногірський райони Курської області атакували невідомі БПЛА. Було пошкоджено компресорну станцію та ЛЕП.