Во время заседания Керецковского сельского совета 15 декабря прогремел взрыв, скриншот видео

https://racurs.ua/n190448-vzryv-v-selsovete-na-zakarpate-deputatu-podryvniku-izbrali-meru-presecheniya.html

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Депутату Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергію Батрину, котрий 15 грудня підірвав три гранати під час засідання сільради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Батрина підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

У суді зазначають, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наступне:

15 грудня з метою впливу на прийняття рішень, чи вчинення або невчинення дій керівництвом Керецьківської громади у підозрюваного виник злочинний умисел на вчинення терористичного акту, а саме вибухів у приміщенні сільської ради; з метою реалізації запланованого злочину він, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав три вибухові пристрої, схожі на гранати; наділа підозрюваний, разом з іншими депутатами прибув на засідання сільради, де намагався вплинути на прийняття рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного; після вказаного, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії, підозрюваний, повернувшись до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. У наслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.