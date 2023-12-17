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Ракурс
Во время заседания Керецковского сельского совета 15 декабря прогремел взрыв, скриншот видео

Взрыв в сельсовете на Закарпатье — депутату-подрывнику избрали меру пресечения

17 дек 2023, 21:40
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Депутату Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергію Батрину, котрий 15 грудня підірвав три гранати під час засідання сільради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.


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Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Батрина підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

У суді зазначають, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наступне:

  1. 15 грудня з метою впливу на прийняття рішень, чи вчинення або невчинення дій керівництвом Керецьківської громади у підозрюваного виник злочинний умисел на вчинення терористичного акту, а саме вибухів у приміщенні сільської ради;
  2. з метою реалізації запланованого злочину він, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав три вибухові пристрої, схожі на гранати;
  3. наділа підозрюваний, разом з іншими депутатами прибув на засідання сільради, де намагався вплинути на прийняття рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного;
  4. після вказаного, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії, підозрюваний, повернувшись до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. У наслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.

В судовому засіданні, сторона обвинувачення зазначила, що один з потерпілих від отриманих ушкоджень помер, та клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, — зазначає прес-служба суду. — У свою чергу сторона захисту та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

Источник: Ракурс


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