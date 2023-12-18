Северная Корея запустила ракету, которая может поразить любую точку США. Фото: KCNA

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Північна Корея 18 грудня запустила міжконтинентальну балістичну ракету.

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Ця ракета може подолати понад 15 тис. км і таким чином здатна досягти будь-якої точки Японії та материкової частини Сполучених Штатів Америки. Запуск ракети відбувся на тлі прибуття американської ядерної субмарини, чим Пхеньян був дуже незадоволений. Про це заявив віце-міністр оборони Японії Шінго Міяке, повідомило Reuters.

Зазначається, що КНДР запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету. Південна Корея назвала цей інцидент «дестабілізаційним актом, який проігнорував міжнародні попередження та численні резолюції Ради Безпеки ООН». Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль наказав покращити операцію «ядерного стримування».

Північнокорейська ракета стартувала з району поблизу столиці Пхеньяна в бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї та пролетіла близько 1 тис. км. Політ тривав 73 хвилини й за цей час ракета досягла максимальної висоти понад 6 тис. км і впала в море на захід від Хоккайдо за межами японської економічної зони.

Водночас із запуском ракети КНДР опублікувала різку заяву, в якій різко засудила прибуття до Південної Кореї 17 грудня ядерного підводного човна США.

Нагадаємо, у жовтні Північна Корея погрожувала завдати ракетних ударів по всіх стратегічних активах Сполучених Штатів Америки, розміщених на Корейському півострові.

Джерело: Reuters