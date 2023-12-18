Шантаж удался - Болгария отменит налог за транзит газа из россии в Венгрию

https://racurs.ua/n190474-shantaj-udalsya-bolgariya-otmenit-nalog-za-tranzit-gaza-iz-rossii-v-vengriu.html

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Болгарія скасувала податок на транзит російського газу після погроз Угорщини. Йдеться про плату 20 левів (приблизно 11 дол.) за мегават-годину на російський газ, що надходить з газогону «Турецький потік», який прямує до Угорщини та Сербії.

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Минулого тижня Будапешт пригрозив Софії накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо країна не скасує транзитної плати за російський газ, повідомляє БНТ Новини.

Проросійський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно заявив, що Будапешт зніме вето, щойно болгари знімуть плату за транзит.

Таким чином, Угорщина вирішила шантажувати й Болгарію — там прямо заявили, що будуть ветувати вступ країни до Шенгенської зони, якщо вона не скасує плату за транзит російського газу.

рф після повномасштабного вторгнення продовжила прокачувати газ до Сербії та Угорщини — а власне газогін проходить через Болгарію. Восени 2023 року остання запровадила податок на цей транзит.

Податок на постачання російського газу до Європи газопроводом, який проходить через Болгарію, Софія вирішила запровадити у жовтні, але напередодні у місцевому парламенті натякнули: дію нормативного акту, ймовірно, буде призупинено через шантаж Будапешта.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сійярто чотири рази відвідував Москву з метою домовитися про подальше зниження ціни на російський газ для Угорщини.

Крім того, парламент Болгарії ухвалив у першому та другому читанні заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, що було винятком із заборони ЄС, а також для полегшення вступу до Шенгенської зони скасував податок на транзит газу російського «Газпрому» через свою територію.

Законодавці запровадили заборону на експорт палива, виготовленого з російської нафти, з 1 січня, а з 1 березня призупиняється переробка заводом «Лукойл» російської нафти.

Таким чином, Софія достроково припиняє дію виключення із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій та яке принесло росії 2 млрд євро.