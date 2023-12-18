В Египте президент пошел на третий срок

https://racurs.ua/n190477-v-egipte-prezident-poshel-na-tretiy-srok.html

Ракурс

Чинний глава Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі переміг на виборах президента країни, набравши 89,6% голосів виборців.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну виборчу комісію Єгипту.

Вибори президента Єгипту відбулися 10−12 грудня. Явка на голосування, за офіційними даними, становила 66,8%.

Крім ас-Сісі, у виборах взяли участь ще три кандидати: лідер соціал-демократичної партії Фарід Захран, голова ліберальної партії «Вафд» Абдель Санада Ямама та лідер Республіканської народної партії Хазем Омар. Як зазначає Reuters, жодного із суперників ас-Сісі не можна назвати видатним політиком.

Абдель Фаттах ас-Сісі обіймає посаду президента Єгипту з 2014 року. Його попередника — Мухаммеда Мурсі — повалили у червні 2013 року внаслідок військового перевороту, який організував ас-Сісі, який обіймав тоді посаду міністра оборони.

Ас-Сісі спочатку обрали на чотирирічний президентський термін, а потім переобрали у 2018 році. 2019-го в Єгипті ухвалили поправки до Конституції, які збільшили термін повноважень президента до шести років.