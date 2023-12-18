Дело "Охматдета" - подозреваемые выиграли апелляцию в Антикоррупционном суде

https://racurs.ua/n190479-delo-ohmatdeta-podozrevaemye-vyigrali-apellyaciu-v-antikorrupcionnom-sude.html

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Апеляція Антикорупційного суду виправдала фігурантів справи «Охматдиту» на 30 млн грн, яких раніше засудили до п’яти та чотирьох років позбавлення волі.

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Центр протидії корупції повідомив 18 грудня, що колегія суддів Апеляційної палати ВАКС виправдала Ірину Коваль та Ігоря Кучму, яких у грудні 2022 року засудили у справі про зловживання під час будівництва дитячої лікарні «Охматдит».

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Олега Павлишина, Андрія Никифорова і Валерії Чорної, кажуть у ЦПК.

26 грудня 2022 року засудив Коваль до п’яти років позбавлення волі, а Кучму — до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Апеляційний розгляд тривав майже рік. Через це у ЦПК попереджали, що 9 грудня закінчується десятирічний строк притягнення до відповідальності, тому обвинувачені можуть уникнути покарання.

Втім, Апеляція ВАКС відмовила у звільненні обвинувачених від відповідальності у зв’язку із закінченням строків, але скасувала вирок першої інстанції в частині встановлення вини. Судді вирішили, що доказів винуватості Коваль та Кучми недостатньо.

Суд також відмовив у задоволенні цивільного позову на 30 млн грн, а всі судові витрати поклав на держбюджет. Мотиви такого рішення стануть відомі після оприлюднення повного тексту ухвали.

Однак навіть якби Апеляція ВАКС визнала обох винними, то все одно звільнила б від відповідальності через сплив строків.

Нагадаємо, за даними обвинувачення, ДП «Укрмедпроєктбуд», який очолювала Ірина Коваль, замовила у ТОВ «Укрпрофмед» (директором якого був Ігор Кучма) ліфти та модулі теплових пунктів для будівництва та оснащення «Охматдиту».

ДП перерахувало підряднику 100% аванс у розмірі понад 30 млн грн, проте інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу. Попри відсутність обладнання, Коваль підписала видаткові накладні про те, що обладнання було поставлене.