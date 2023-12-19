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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине

Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

19 дек 2023, 09:21
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 19 грудня, росія розмістила на бойовому чергуванні два кораблі.


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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 17 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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