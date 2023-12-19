Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n190488-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 19 грудня, росія розмістила на бойовому чергуванні два кораблі.

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.