Украина добилась успехов в перехвате «супероружия путина» — британская разведкаhttps://racurs.ua/n190491-ukraina-dobilas-uspehov-v-perehvate-superorujiya-putina-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Україна досягла успіхів у перехопленні балістичних ракет «Кинджал», котрі російський диктатор володимир путін раніше оголосив «суперзброєю» рф.
Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що 14 грудня російська авіація, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування Х-47М2 «Кинджал (кодове ім’я НАТО — AS-24 Killjoy). Тоді росія запустила щонайменше одну ракету по центральній Україні, ймовірно, з метою ураження військового аеродрому.
Одна з шести «суперзброй», про які президент путін оголосив у 2018 році, Killjoy відіграватиме важливу роль у майбутній військовій доктрині росії. У війні в Україні росія зарезервувала цю зброю для того, що вона вважає високоцінними, добре захищеними цілями, — зазначають у Міноборони Британії.
Killjoy майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато її запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, в той час як Україна також досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито «непереможної» системи, — додають у відомстві.