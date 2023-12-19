Бойова частина збитого над Києвом 4 травня 2023 року «Кинджала», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n190491-ukrayina-dosyagla-uspihiv-u-perehoplenni-superzbroyi-putina-brytanska-rozvidka.html

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Україна досягла успіхів у перехопленні балістичних ракет «Кинджал», котрі російський диктатор володимир путін раніше оголосив «суперзброєю» рф.

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 14 грудня російська авіація, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування Х-47М2 «Кинджал (кодове ім’я НАТО — AS-24 Killjoy). Тоді росія запустила щонайменше одну ракету по центральній Україні, ймовірно, з метою ураження військового аеродрому.

Одна з шести «суперзброй», про які президент путін оголосив у 2018 році, Killjoy відіграватиме важливу роль у майбутній військовій доктрині росії. У війні в Україні росія зарезервувала цю зброю для того, що вона вважає високоцінними, добре захищеними цілями, — зазначають у Міноборони Британії.