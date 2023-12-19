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Оккупанты хотят создать концерн на базе «Азовмаша», фото: ЦНС
Рашисты планируют создать «машиностроительный концерн» на базе захваченного «Азовмаша»https://racurs.ua/n190492-rashisty-planiruut-sozdat-mashinostroitelnyy-koncern-na-baze-zahvachennogo-azovmasha.htmlРакурс
«Машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного «Азовмашу» планують створити російські загарбники.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити. Проте вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян, — вказано у повідомленні.
У ЦНС наголошують — російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора стануть ціллю для Руху Опору.
Ніхто не лишиться анонімним й не втече від відповідальності, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про гастролерів та колаборантів у відповідному чат-боті.
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