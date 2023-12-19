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Ракурс
Окупанти хочуть створити концерн на базі «Азовмашу», фото: ЦНС

Рашисти планують створити «машинобудівний концерн» на базі захопленого «Азовмашу»

19 гру 2023, 11:31
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«Машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного «Азовмашу» планують створити російські загарбники.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити. Проте вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян, — вказано у повідомленні.

У ЦНС наголошують — російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора стануть ціллю для Руху Опору.

Ніхто не лишиться анонімним й не втече від відповідальності, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про гастролерів та колаборантів у відповідному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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