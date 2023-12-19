Рашисти планують створити «машинобудівний концерн» на базі захопленого «Азовмашу»

Окупанти хочуть створити концерн на базі «Азовмашу», фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n190492-rashysty-planuut-stvoryty-mashynobudivnyy-koncern-na-bazi-zahoplenogo-azovmashu.html

Ракурс

«Машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного «Азовмашу» планують створити російські загарбники.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити. Проте вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян, — вказано у повідомленні.

У ЦНС наголошують — російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора стануть ціллю для Руху Опору.