Москва завезла в розбомблений нею Маріуполь понад 30 тис. мігрантів

https://racurs.ua/ua/n189442-moskva-zavezla-v-rozbomblenyy-neu-mariupol-ponad-30-tys-migrantiv.html

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У Маріуполі проживає вже понад 30 тис. завезених росіянами мігрантів.

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Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території Донецької області заробітчан із Центральної Азії та Північного Кавказу, повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначені мігранти готові працювати на будівельних проєктах, які спонсорує окупаційна адміністрація, за низьку зарплату. При цьому рівень безробіття серед місцевих мешканців зростає, і вже досягнув 50% у деяких районах ТОТ Донецької області, — йдеться в повідомленні.

Як зауважують у Центрі нацспротиву, у такий спосіб окупаційна адміністрація здійснює політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій, де місцевих мешканців змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до рф.