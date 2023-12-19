Российские захватчики усиливают охрану коллаборантов, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n190496-rashisty-usilivaut-ohranu-kollaborantov-i-pohischaut-jiteley-vot-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють охорону зрадників.

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни для більшості населення ворог й тому безпеку своїх посіпак «визволителям» треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій», — вказано в повідомленні.

Тож тепер особи, які допомагають кремлю окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати — такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів у відповідному чат-боті.

Водночас на ТОТ продовжує працювати репресивна машина загарбників.

Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що всім затриманим окупанти інкримінують або «екстремізм», або «держзраду».