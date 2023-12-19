Рашисты усиливают охрану коллаборантов и похищают жителей ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n190496-rashisty-usilivaut-ohranu-kollaborantov-i-pohischaut-jiteley-vot-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють охорону зрадників.
Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Росіяни для більшості населення ворог й тому безпеку своїх посіпак «визволителям» треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій», — вказано в повідомленні.
Тож тепер особи, які допомагають кремлю окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.
Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати — такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів у відповідному чат-боті.
Водночас на ТОТ продовжує працювати репресивна машина загарбників.
Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що всім затриманим окупанти інкримінують або «екстремізм», або «держзраду».
Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів, — наголошують у ЦНС. — Кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений й лише справа часу, коли його кар'єра закінчиться.