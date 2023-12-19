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Ракурс
Російські загарбники посилюють охорону колаборантів, фото: «Еспресо»

Рашисти посилюють охорону колаборантів та викрадають жителів ТОТ — ЦНС

19 гру 2023, 13:34
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На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють охорону зрадників.


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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни для більшості населення ворог й тому безпеку своїх посіпак «визволителям» треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій», — вказано в повідомленні.

Тож тепер особи, які допомагають кремлю окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати — такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів у відповідному чат-боті.

Водночас на ТОТ продовжує працювати репресивна машина загарбників.

Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що всім затриманим окупанти інкримінують або «екстремізм», або «держзраду».

Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів, — наголошують у ЦНС. — Кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений й лише справа часу, коли його кар'єра закінчиться.

Джерело: Ракурс


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