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Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам года
Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам года (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n190501-zelenskiy-provodit-press-konferenciu-po-itogam-goda-translyaciya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику прес-конференцію за підсумками 2023 року, другого року повномасштабного вторгнення росії.
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Глава держави 18 грудня оголошував акредитацію для ЗМІ, але місце та точний час заходу заради безпеки не повідомлялися.
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