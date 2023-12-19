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Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам года

Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам года (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 дек 2023, 18:00
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Президент України Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику прес-конференцію за підсумками 2023 року, другого року повномасштабного вторгнення росії.


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Глава держави 18 грудня оголошував акредитацію для ЗМІ, але місце та точний час заходу заради безпеки не повідомлялися.

Источник: Ракурс


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