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Ракурс
Зеленський проводить велику прес-конференцію за підсумками року

Зеленський проводить велику прес-конференцію за підсумками року (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 гру 2023, 18:00
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Президент України Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику прес-конференцію за підсумками 2023 року, другого року повномасштабного вторгнення росії.


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Глава держави 18 грудня оголошував акредитацію для ЗМІ, але місце та точний час заходу заради безпеки не повідомлялися.

Джерело: Ракурс


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